Nevşehir'de dehşete düşüren olay! Parçalanmış erkek cesedi toprağa gömülü halde bulundu - Son Dakika
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Nevşehir'de dehşete düşüren olay! Parçalanmış erkek cesedi toprağa gömülü halde bulundu

08.05.2022 00:32
Nevşehir'de dehşete düşüren olay! Parçalanmış erkek cesedi toprağa gömülü halde bulundu

Nevşehir'de boş arazide gezinti yapmaya çıkan bir grup, ceset parçası görünce hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemeler sonucunda, cesedin parçalara ayrılıp toprağa gömüldüğü belirlendi.

Nevşehir'de, boş arazide parçalanmış erkek cesedi bulunurken, polis soruşturma başlattı. Yapılan ilk incelemede ceset parçalarının gömüldüğü belirlendi.

GEZİNTİ YAPANLAR BULDU

Göre beldesi yakınlarındaki boş arazide gezinti yapanlar, ceset parçası görünce polise bildirdi. İhbar sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

KİMLİK TESPİTİ YAPILAMADI

Yapılan ilk incelemede, parçalara ayrılmış olan cesedin diğer parçalarla birlikte aynı yere gömüldüğü belirlendi. Kimlik tespiti henüz yapılamazken, cansız beden, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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Nevşehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de dehşete düşüren olay! Parçalanmış erkek cesedi toprağa gömülü halde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de dehşete düşüren olay! Parçalanmış erkek cesedi toprağa gömülü halde bulundu - Son Dakika
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