Nevşehir'de dehşete düşüren olay! Parçalanmış erkek cesedi toprağa gömülü halde bulundu - Son Dakika

Nevşehir'de, boş arazide parçalanmış erkek cesedi bulunurken, polis soruşturma başlattı. Yapılan ilk incelemede ceset parçalarının gömüldüğü belirlendi.

GEZİNTİ YAPANLAR BULDU

Göre beldesi yakınlarındaki boş arazide gezinti yapanlar, ceset parçası görünce polise bildirdi. İhbar sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

KİMLİK TESPİTİ YAPILAMADI

Yapılan ilk incelemede, parçalara ayrılmış olan cesedin diğer parçalarla birlikte aynı yere gömüldüğü belirlendi. Kimlik tespiti henüz yapılamazken, cansız beden, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.