Nevşehir'de deneme amaçlı üretmeye başladığı çilek ile dış pazarlara açıldı - Son Dakika

Nevşehir'de muhasebecilik yapan Murat Avcı, mesleğini bırakarak kiraladığı eski patates tarlasında çilek fidesi ve meyvesi üreterek iç ve dış pazarlara gönderiyor.



Derinkuyu ilçesinde kiraladığı 30 bin metrekare arazide çilek fidesi, 40 bin metrekarelik alanda ise çilek üreten Avcı, organik, yüksek aromalı ve raf ömrü daha uzun meyvenin talebine yetişmeye çalışıyor.



Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deneme amacıyla küçük bir bahçede organik çilek üretimine başladığını, artan ilgi dolayısıyla ekim alanını genişleterek üretime devam ettiğini söyledi.

Türkiye'de yılda ekilen yaklaşık 100 milyon çilek fidesinin, 3 milyonunu tedarik ettiğini anlatan Avcı, yılda ortalama yetiştirdiği 50 ton meyveyi de hasat döneminde dalında sattığını ifade etti.

Üretime başlamasının ardından kısa sürede tercih edilir hale geldiğini belirten Avcı, "İlk başlarda acaba yapabilir miyiz diye düşünürken müşterilerimiz arasında marka haline geldik. İnsanlar çilek alırken 'Nevşehir çileği mi?' diye sormaya başladı. Her yıl ekim alanımızı artırıyoruz ve talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Bölgenin yüksek rakımlı olması, havanın ise gündüz sıcak gece de soğuk olması çileğin farklı bir aroma kazanmasını sağlıyor." diye konuştu.

Üretim alanındaki 40 işçinin olgunlaşan meyveleri haftanın belirli günlerinde topladığını aktaran Avcı, günlük ortalama 1500 kilogram çileğin tarladan alındığını ifade etti.

Hava şartlarından dolayı bu yıl hasada yaklaşık 2 ay geç başladıklarını ancak rekoltenin yüksek olmasını beklediklerini dile getiren Avcı, şunları kaydetti:



"Geçen yıla kadar Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile Türkiye'nin çeşitli bölgelerine gönderdik. Bu yıl hasat sezonu biraz geç başladı. Aynı şekilde iç ve dış piyasaya ürün göndereceğiz. Çok fazla olan talepleri karşılamakta zorluk çekiyoruz. Gelecek yıl araziyi daha da genişletmeyi düşünüyoruz."

Üretimde kimyasal gübre kullanmadıklarını vurgulayan Avcı, "Organik gübre kullanıyoruz. Bu unsurlar çileğin aromasının yüksek olmasını ve daha dayanıklı olmasını sağlıyor." dedi.