Son dakika haberi | Devrilen otomobildeki üniversite öğrencisi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi | Devrilen otomobildeki üniversite öğrencisi öldü

13.03.2022 18:38

Son dakika haberleri: Nevşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Nevşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Osman Nuri Şimşek idaresindeki 50 AJ 699 plakalı otomobil, Nevşehir- Gülşehir kara yolu Sulusaray Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada araçta bulunan Umut Can Gürel, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü ile Yusuf Enes Akkuş, Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gürel'in Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi | Devrilen otomobildeki üniversite öğrencisi öldü
Son dakika haberi | Devrilen otomobildeki üniversite öğrencisi öldü
Son dakika haberi | Devrilen otomobildeki üniversite öğrencisi öldü

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Sulusaray, Nevşehir, Gülşehir, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Devrilen otomobildeki üniversite öğrencisi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Devrilen otomobildeki üniversite öğrencisi öldü - Son Dakika
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