Nevşehir'de otomobil ile çarpışan limon yüklü tırın devrilmesi sonucu yola saçılan limon kasaları trafiği aksattı.
E.K, idaresindeki 50 FF 647 plakalı tır, Nevşehir- Ürgüp Karayolu Ortahisar kavşağında E.A'nın kullandığı 43 U 5035 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen tırın dorsesindeki limon kasaları yola saçıldı.
Araç sürücülerinin yaralanmadığı kazada trafik bir süre aksadı.
Yolun temizlenmesi ve araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Devrilen tırdan etrafa saçılan limon kasaları yolu trafiğe kapattı - Son Dakika