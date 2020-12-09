Nevşehir'de devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Ahmet Garip idaresindeki 40 AG 250 plakalı tır, Nevşehir- Niğde kara yolu Çardak köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Haber verilmesinin ardından kaza yerine gelen Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.
Sağlık ekipleri, Garip'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Nevşehir'de devrilen tırın sürücüsü öldü - Son Dakika