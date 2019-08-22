Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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Nevşehir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

49 dakika önce

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Nevşehir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, System.String[]

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Afganistan uyruklu Abdullah Safi (24) yönetimindeki traktör, Eskiyaylacık köyü Ahmetören mevkisinde özel bir işletmeye ait ceviz fidanlığında kontrolden çıkarak devrildi.

İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, traktörün altında kalan Safi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Safi'nin cesedi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Afganistan, Gülşehir, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:50 Kaynak: AA
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