Nevşehir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
2 saat önce
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:46 Kaynak: AA
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Feridun Yurttutan'ın (59) kullandığı 50 NA 503 plakalı traktör, Eskiyaylacık köyündeki engebeli arazide devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yurttutan'ın cenazesi, Gülşehir Entegre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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