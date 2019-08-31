Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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Nevşehir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

2 saat önce

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Nevşehir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, System.String[]

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Feridun Yurttutan'ın (59) kullandığı 50 NA 503 plakalı traktör, Eskiyaylacık köyündeki engebeli arazide devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yurttutan'ın cenazesi, Gülşehir Entegre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gülşehir, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:46 Kaynak: AA
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