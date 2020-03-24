Nevşehir'de dezenfekte seferberliği sürüyor - Son Dakika
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Nevşehir'de dezenfekte seferberliği sürüyor

6 saat önce

Korona virüs (KOVID-19) tedbirleri kapsamında sokak, cadde ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte işlemlerini tüm hızıyla sürdüren Nevşehir Belediyesi, cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.

Nevşehir'de dezenfekte seferberliği sürüyor, System.String[]

Korona virüs (KOVID-19) tedbirleri kapsamında sokak, cadde ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte işlemlerini tüm hızıyla sürdüren Nevşehir Belediyesi, cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti. Belediye Başkanı Rasim Arı da, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla sahada çalışan belediye ekiplerine eşlik etti.


Nevşehir Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehlikesine karşı aldığı önlemleri her gün artırmaya devam ediyor. Vatandaşların sağlığını korumak adına tedbir amaçlı dezenfekte işlemlerine yoğunluk veren Nevşehir Belediyesi, bugünde cadde ve sokakları mikrop ve virüsleri yok eden antiviral özelliğe sahip aktif yüzey temizlik ürünleri ile dezenfekte etti.


Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, İtfaiye ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin katılımı ile gerçekleştirilen çalışmada cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayan ekipler daha sonra ilaçlama yaptı.


Salgınla mücadelede yoğun olarak kullanılan cadde, sokak, yaya kaldırımları ve otobüs duraklarında sabahın erken saatlerinden başlayan ve titizlikle sürdürülen çalışmalara Belediye Başkanı Rasim Arı da eşlik etti.


İlgili başkan yardımcıları ve birim müdürlerinden çalışmalara ilişkin bilgiler alan Başkan Arı, korona virüs tedbirleri kapsamında yoğun bir mesai harcayan belediye ekiplerine teşekkür etti.


Sokakta karşılaştığı vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarılarda bulunarak zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını isteyen Arı, "Halkımızın yoğun olarak bulunduğu otogarda, bizden destek isteyen kamu kurum ve kuruluşlarımızda, otobüs duraklarımızda, otobüslerde ve servis araçlarında, taksilerde ve muhtarlıklarda etkin bir dezenfekte çalışması yürüttük. Halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklar ile yaya kaldırımlarımızı da düzenli olarak yıkayarak dezenfekte ediyoruz. Halkımızdan tek isteğimiz evlerinde kalmaları ve gerekmedikçe dışarıya çıkmamalarıdır" dedi. - NEVŞEHİR

Rasim Arı, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:32 Kaynak: İHA

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