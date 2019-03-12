Nevşehir'de Dikkatsiz Sürücünün Kazası Kameralara Yansıdı
1 saat önce
Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında dikkatsiz bir sürücünün sağ şeritten dönüş yapması kazaya neden oldu.
Nevşehir
'de meydana gelen trafik kazasında dikkatsiz bir sürücünün sağ şeritten dönüş yapması kazaya neden oldu.
Nevşehir Esentepe Mahallesi Ürgüp
Caddesinde meydana gelen trafik kazası MOBESE kameralarına yansıdı. Ürgüp Caddesinde sağ şerit üzerinde seyir halindeki otomobil döner kavşaktan dönmeye kalkması sonrasında sol şeritten gelen otomobilin çarpmasına neden oldu. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken çarpmanın etkisiyle otomobil orta refüjde bulunan trafik levhalarına çarparak durabildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:53 Kaynak: İHA
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