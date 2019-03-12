Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Dikkatsiz Sürücünün Kazası Kameralara Yansıdı

Nevşehir'de Dikkatsiz Sürücünün Kazası Kameralara Yansıdı

1 saat önce

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında dikkatsiz bir sürücünün sağ şeritten dönüş yapması kazaya neden oldu.

Nevşehir'de Dikkatsiz Sürücünün Kazası Kameralara Yansıdı, System.String[]
Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında dikkatsiz bir sürücünün sağ şeritten dönüş yapması kazaya neden oldu.

Nevşehir Esentepe Mahallesi Ürgüp Caddesinde meydana gelen trafik kazası MOBESE kameralarına yansıdı. Ürgüp Caddesinde sağ şerit üzerinde seyir halindeki otomobil döner kavşaktan dönmeye kalkması sonrasında sol şeritten gelen otomobilin çarpmasına neden oldu. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken çarpmanın etkisiyle otomobil orta refüjde bulunan trafik levhalarına çarparak durabildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:53 Kaynak: İHA

Esentepe Mahallesi, Nevşehir, 3. Sayfa
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