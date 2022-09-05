Kızını tacizle suçlayıp tabancayla vurdu, boğazını keserek öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Kızını tacizle suçlayıp tabancayla vurdu, boğazını keserek öldürdü

05.09.2022 15:20
Kızını tacizle suçlayıp tabancayla vurdu, boğazını keserek öldürdü

NEVŞEHİR'de Dilaver Akçay (56), kızına cep telefonundan mesaj atıp taciz ettiğini öne sürdüğü İbrahim Akyürek'i (26) tabancayla vurup, boğazını bıçakla keserek öldürdü.

NEVŞEHİR'de Dilaver Akçay (56), kızına cep telefonundan mesaj atıp taciz ettiğini öne sürdüğü İbrahim Akyürek'i (26) tabancayla vurup, boğazını bıçakla keserek öldürdü.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Ürgüp ilçesi Ayvalı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Dilaver Akçay, kızına cep telefonundan mesajlar atıp taciz ettiğini öne sürdüğü İbrahim Akyürek ile otobüs durağında karşılaştı. Akçay belinden çıkardığı tabancayla Akyürek'e ateş açtı. Yaralı Akyürek, olay yerinden kaçıp bir evin bahçesine sığınmaya çalıştı. Akçay, evin bahçesinde yakaladığı Akyürek'in boğazını bıçakla kesti. İhbar sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Akyürek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet şüphelisi Akçay ise suç aletiyle jandarma ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ürgüp Kaymakam Vekili Olgun Öner, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ardından açıklama yapan Öner, "Bugün Ayvalık köyümüzde iki aile arasında meydana gelen bir olay sonrası maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Biz köyde her türlü güvenlik tedbirini aldık. Şu an aileler arasında devam eden bir sıkıntı yok. Savcılarımız olay yerinde incelemelerini yaptı. Cinayeti işleyen şahıs şu an gözetim altında bulunuyor. Bundan sonraki süreçte bu köydeki huzurun devam etmesi için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

YORUMLAR
500
Aldatıldığını düşünen adam, nehir kenarına götürdüğü karısını öldürdü! Aldatıldığını düşünen adam, nehir kenarına götürdüğü karısını öldürdü! Antalya'da hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Antalya'da hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kaynak: DHA

Jandarma, Ayvalı, Ürgüp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızını tacizle suçlayıp tabancayla vurdu, boğazını keserek öldürdü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:46 İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var
14:41 Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakan Liz Truss oldu
14:34 İzmir'de cüzdanını düşüren Ata Demirer, sonrasında yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
14:30 İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 101 arttı! 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 23 bin TL'yi aştı
14:24 Pis Yedili dizisinin Orço'sunu görenler tanıyamadı! İşte yıllar içindeki değişimi
14:22 Mustafa Sarıgül son ankette büyük çıkış yakaladı! İşte partilerin İstanbul'da aldığı oy oranları...
14:07 Skorsky tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramıştı! Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde 1 şehit
13:58 Türkiye-Yunanistan gerginliğinde yeni safha! Çek Cumhuriyeti'nden skandal "Erdoğan" paylaşımı
13:57 Rusya vanayı kapattı, Avrupa'da spot piyasadaki doğal gaz fiyatları tavan yaptı!
13:25 İrem Derici'den bomba itiraf! İsmini açıklamadığı futbolcuyu masasına çağırmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 15:26:12. #1.13#
SON DAKİKA: Kızını tacizle suçlayıp tabancayla vurdu, boğazını keserek öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement