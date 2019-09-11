Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de dolandırıcılık iddiası
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Nevşehir'de dolandırıcılık iddiası

1 saat önce

Nevşehir'de başkalarına ait banka ve kredi kartı bilgilerini ele geçirerek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen bir şahıs tutuklandı.

Nevşehir'de dolandırıcılık iddiası, System.String[]

Nevşehir'de başkalarına ait banka ve kredi kartı bilgilerini ele geçirerek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen bir şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gelen şikayetler üzerine "Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu" kapsamında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda çalışma başlattı.


Yapılan teknik araştırmalar neticesinde kimliği tespit edilen F.Y'nin (20) ikametine operasyon yapıldı.


Şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada ele geçirilen dijital materyalleri inceleyen polis, F.Y'nin telefonundaki bir mesajlaşma uygulamasından bilgisayar korsanları ile görüştüğünü, buradaki şahıslardan birisinden farklı kişilere ait banka bilgilerini alarak, başkalarının araçlarına sigorta yaptırmak suretiyle zimmetine para geçirdiği tespit edildi.


Gözaltına alındıktan sonra emniyete götürülen F.Y, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


F.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:20 Kaynak: AA
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