Nevşehir'de Dolandırıcılık Suçundan 5 Kişi Tutuklandı
39 dakika önce
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri iş yerlerinden sahte ve çalıntı çek karşılığında yüklü miktarda inşaat malzemesi alan 5 kişiyi yakaladı.
Nevşehir
İl Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipleri iş yerlerinden sahte ve çalıntı çek karşılığında yüklü miktarda inşaat malzemesi alan 5 kişiyi yakaladı.
Edinilen bilgilere göre, Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri Acıgöl
ilçesine bağlı Karapınar
beldesinde inşaat malzemesi satan işyerinden sahte ve çalıntı çek karşılığında yüklü miktarda inşaat malzemesi alan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Nevşehir ve çevre illerde başlatılan çalışma sonrasında şüpheliler H.D., H.U., M.A., A.A. ve S.Y. yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada da çok sayıda sahte ve çalıntı çek, çeşitli firmalara ait kaşe ile birlikte belge ve doküman ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:00 Kaynak: İHA
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