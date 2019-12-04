Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de dolandırıcılık yapmaya çalışan şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel Nevşehir'de dolandırıcılık yapmaya çalışan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de dolandırıcılık yapmaya çalışan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Nevşehir'de kendisini "polis" olarak tanıtarak bir kadını dolandırmaya çalıştığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Nevşehir'de dolandırıcılık yapmaya çalışan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Nevşehir'de kendisini "polis" olarak tanıtarak bir kadını dolandırmaya çalıştığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, polis olduğunu belirterek, bir kadını telefonla arayan kişi, banka soygunu sırasında kadına ait kimliğin bulunduğunu, evdeki altın ve parayı verdiği adrese bıraktığında kendisine yardımcı olacaklarını söyledi.


Ev hanımı kadın 4 tam, 4 yarım ve 3 çeyrek altın ile bir miktar dövizi poşete koyarak, şahsın belirttiği adrese bıraktı. Daha sonra dolandırıldığını anlayan kadın, altın ve dövizleri de alarak polise başvurdu.


İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin, teknik takibi sonucu mağduru telefonla arayarak, dolandırmak istediği iddia edilen kişinin 21 yaşındaki N.D. olduğu tespit edildi.


Asayiş Müdürlüğü ekiplerince, adresi tespit edilerek gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


N.D, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "Nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Nevşehir, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:38 Kaynak: AA
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