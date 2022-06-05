Nevşehir'de dolu ve sağanak etkili oldu - Son Dakika
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Nevşehir'de dolu ve sağanak etkili oldu

05.06.2022 23:57
Nevşehir'de dolu ve sağanak etkili oldu

NEVŞEHİR'de, akşam saatlerinde başlayan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

NEVŞEHİR'de, akşam saatlerinde başlayan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Nevşehir'in Acıgöl ve Derinkuyu ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağmur etkili oldu. Derinkuyu ilçesine bağlı Suvermez Köyü'nde sağanak yağmur nedeniyle bazı evleri su bastı. Köye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalar yaparak, su basan evleri vidanjör ile temizledi. Vali İnci Sezer Becel, şiddetli sağanak meydana gelen bölgelerde incelemelerde bulundu. Vali Becel, su baskınında can kaybı olmadığını belirterek AFAD, İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerince hasar tespiti ve su tahliye işlemlerinin gece boyunca devam edeceğini söyledi.


Nevşehir'de dolu ve sağanak etkili oldu
Nevşehir'de dolu ve sağanak etkili oldu
Nevşehir'de dolu ve sağanak etkili oldu
Nevşehir'de dolu ve sağanak etkili oldu
Nevşehir'de dolu ve sağanak etkili oldu
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Kaynak: DHA

Derinkuyu, Nevşehir, Becel, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de dolu ve sağanak etkili oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de dolu ve sağanak etkili oldu - Son Dakika
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