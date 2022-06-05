Nevşehir'de dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Nevşehir'de dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

05.06.2022 22:49
Nevşehir'de dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Nevşehir'de etkili olan dolu ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Nevşehir'de etkili olan dolu ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Alınan bilgiye göre, Derinkuyu ilçesine bağlı Suvermez köyünde yağış sonrası dağlık alandan gelen sel nedeniyle bazı sokaklarda ulaşım sorunu yaşanırken, üç evi su bastı.

Köye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri çamurla kaplanan yollarda temizlik yaptı, evlere dolan su vidanjör kullanılarak boşaltıldı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, köyü ziyaret ederek selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Becel, görevlilerin bölgede hasar tespit çalışmalarına başladığını belirtti.

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Kaynak: AA

Derinkuyu, Suvermez, Nevşehir, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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