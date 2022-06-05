Nevşehir'de dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Alınan bilgiye göre, Derinkuyu ilçesine bağlı Suvermez köyünde yağış sonrası dağlık alandan gelen sel nedeniyle bazı sokaklarda ulaşım sorunu yaşanırken, üç evi su bastı.

Nevşehir 'de etkili olan dolu ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kaynak: AA

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