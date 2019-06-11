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Nevşehir'de dolu ve yağmur su baskınlarına neden oldu

2 saat önce

Nevşehir'de dolu ve yağmur su baskınlarına neden olduNEVŞEHİR'de akşam saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran sağanak yağış, şehir merkezinde hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı evlerde su baskını oldu.

Nevşehir'de dolu ve yağmur su baskınlarına neden oldu
NEVŞEHİR'de akşam saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran sağanak yağış, şehir merkezinde hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı evlerde su baskını oldu.
Nevşehir'de akşam saatlerinde başlayan yağışın etkisini arttırması üzerine il merkezindeki zemin katlarda bulunan çok sayıda ev ve işyerlerini su bastı. Caddelerin adeta göle döndüğü Nevşehir'de yaşanan doğal afet ile birlikte belediye ekipleri seferber oldu. Başta İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olmak üzere Su ve Kanalizasyon ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri su baskınlarının yaşandığı ev ve işyerlerine müdahale etti. Selin sürüklediği toprak yığınları nedeniyle kapanma noktasına gelen yollar kısa sürede temizlenerek yeniden trafiğe açılırken, ekipler yoğun yağış nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdürdü. Bu arada akşam saatlerinde 350 Evler Mahallesi'nde bulunan eski SK Hastanesi binasının çatısına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına Nevşehir
Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Nevşehir Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri akşam saat 20.00 itibariyle son 3 saatte metre kareye düşen yağış miktarının 35,6 kilogram olduğunu açıkladı.
Nevşehir'de dolu ve yağmur su baskınlarına neden oldu
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 10:02 Kaynak: DHA
İtfaiye, su baskını, Nevşehir, Güncel
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