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Nevşehir'de dolu ve yağmur su baskınlarına neden oldu

38 dakika önce

NEVŞEHİR'de akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak, şehir merkezinde hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı evlerde su baskınına neden oldu.

Nevşehir'de dolu ve yağmur su baskınlarına neden oldu, System.String[]
NEVŞEHİR'de akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak, şehir merkezinde hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı evlerde su baskınına neden oldu.
Nevşehir'de akşam saatlerinde başlayan yağışın etkisini artırması üzerine il merkezindeki zemin katlarda bulunan çok sayıda ev ve işyerlerini su bastı. Meydana gelen baskınların ardından belediye ekipleri çalışma başlattı. Başta İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olmak üzere Su ve Kanalizasyon ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri su baskınlarının yaşandığı ev ve işyerlerine müdahale etti. Selin sürüklediği toprak yığınları nedeniyle kapanma noktasına gelen yollar kısa sürede temizlenerek yeniden trafiğe açılırken, ekipler yağış nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdürdü.
Öte yandan, akşam saatlerinde 350 Evler Mahallesi'nde bulunan eski SK Hastanesi binasının çatısına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti yangın kısa sürede söndürüldü. Nevşehir Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri akşam saat 20.00 itibariyle son 3 saatte metre kareye düşen yağış miktarının 35,6 kilogram olduğunu açıkladı.


Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 12:05 Kaynak: DHA
İtfaiye, Nevşehir, Güncel
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