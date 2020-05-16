Nevşehir'de dumandan etkilenen bina sakinlerini itfaiye ekipleri tahliye etti - Son Dakika

Nevşehir'de, bodrum katında yangın çıkması nedeniyle yoğun dumana maruz kalan binanın sakinleri itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Nevşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cevher Dudayev Mahallesinde bir apartmanda yangın çıktığı ihbarını alan itfaiye ekipleri, olay yerine intikal etti.



Yangın ekiplerce kısa sürede kontrol altına alınırken, yoğun duman bina sakinleri arasında paniğe neden oldu.

Bina sakinleri, itfaiye merdiveniyle evlerinin balkon ve pencerelerinden tahliye edildi.