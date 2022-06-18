"Babafest"te çocuklar ve babaları yarıştı - Son Dakika
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"Babafest"te çocuklar ve babaları yarıştı

18.06.2022 17:38

Nevşehir'de, Babalar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen "Babafest" etkinliğinde çocuklar ve babaları düzenlenen yarışmalarla eğlendi.

Nevşehir'de, Babalar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen "Babafest" etkinliğinde çocuklar ve babaları düzenlenen yarışmalarla eğlendi.

Babalarıyla birlikte Gazi Stadı'na gelen çocuklar, halat çekme, masa tenisi, langırt, dart ve tırmanma etkinliklerine birlikte katıldı.

Halk oyunu ekiplerinin gösteri sunduğu etkinlikte, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Belediye Başkanı Mehmet Savran, gazetecilere, bu yıl ikincisini düzenledikleri "Babafest"i geleneksel hale getirmeyi planladıklarını belirterek, Bu tür sosyal ve kültürel etkinliklere önem veriyoruz. Şehre fiziksel yatırımlar kadar sosyo-kültürel imarı da önemli. Biz de bu felsefe ile hareket ediyoruz. Katılımcılara eğlenceli vakit geçirmelerini diliyorum." dedi.

Etkinliğe katılanlardan Hilmi Gürlevik, iş yoğunluğundan dolayı çocuklarıyla yeterli vakit geçiremediğini ancak bu tür programların güzel anılar biriktirilmesine vesile olduğunu kaydederek, "Kentte düzenlenen böyle etkinlikler aile ve baba-çocuk arasındaki ilişkilerin güçlenmesini sağlıyor. Çocuğumla buradaki çeşitli oyunları birlikte oynayıp eğlendik." diye konuştu.

Ramazan İyilikli de çocuğuyla birlikte katıldığı etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Babasıyla programa katılan çocuklardan Orhan Salih Şekerli de eğlenceli bir gün geçirdiklerini ifade etti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Babafest'te çocuklar ve babaları yarıştı - Son Dakika

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