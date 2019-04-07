Nevşehir'de Düzenlenen U17 Grup Maçları Tamamlandı
1 saat önce
- Nevşehir'de düzenlenen U17 grup maçları tamamlandı Konya Ülkemspor U17 takımı ilk kez katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda tur atladı Konya Ülkemspor: 7 - Kahramanmaraşspor: 6NEVŞEHİR - Nevşehir'de 3 Nisan tarihinde başlayan 2018-2019 futbol sezonu U17 Türkiye Şampiyonası 1.
- Nevşehir
'de düzenlenen U17 grup maçları tamamlandı Konya
Ülkemspor U17 takımı ilk kez katıldığı Türkiye
Şampiyonası'nda tur atladı
Konya Ülkemspor: 7 - Kahramanmaraşspor
: 6
NEVŞEHİR - Nevşehir'de 3 Nisan tarihinde başlayan 2018-2019 futbol sezonu U17 Türkiye Şampiyonası 1. kademe müsabakaları bugün oynanan final maçıyla tamamlandı.
Nevşehir'de düzenlenen U17 Türkiye Şampiyonası 1. kademe maçları bugün oynanan Kahramanmaraş-Konya Ülkemspor arasında oynanan final maçıyla tamamlandı. Normal süresi 3-3 sona eren maçta seri penaltıların ardından Konya Ülkemspor, Kahramanmaraşspor'u 4-3 mağlup ederek bir üst tura çıkmayı başardı. Maçın ardından Konya Ülkemsporlu futbolcular galibiyeti doyasıya kutlarken Kulüp Başkan Yardımcısı Nihat Çelikkollu ilk kez katıldıkları Türkiye Şampiyonası'nda tur atladıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Çelikkollu, "Konya Ülkemspor olarak henüz 2 yıllık bir takımız. Kuruluşumuzun ikinci yılının ardından Konya'da U17 müsabakalarının ardından Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandık. İlk kez çıktığımız grup maçlarında ise tur atladık. Futbolcularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:18 Kaynak: İHA
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