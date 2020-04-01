Nevşehir'de eczanelerin çalışma saatleri değişti - Son Dakika

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Nevşehir'de eczanelerin çalışma saatleri değişti
6 saat önce
Nevşehir Eczacılar Odası tarafından il genelinde eczanelerin çalışma saatleri değiştirildi.
Nevşehir Eczacılar Odası tarafından il genelinde eczanelerin çalışma saatleri değiştirildi.
Nevşehir'de korona virüs ile mücadele kapsamında Eczacılar Odası tarafından il genelinde görev yapmakta olan eczanelerin çalışma saatlerinin değiştirildiği bildirildi. Eczacılar Odası tarafından yapılan açıklamada, " Korona virüs ile mücadele kapsamında 2 Nisan Perşembe gününden itibaren başta Nevşehir merkez olmak üzere il genelinde eczanelerimiz sabah saat 09.30'da açılacak ve 17.00'de kapanacaktır" denildi. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 05:01 Kaynak: İHA
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