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Nevşehir'de, "Eğitimde Yeni Rotamız: Mutlu Çocuklar Çalıştayı" başladı - Son Dakika

Nevşehir'de, "Eğitimde Yeni Rotamız: Mutlu Çocuklar Çalıştayı" başladı

10.02.2022 15:21
Nevşehir'de, "Eğitimde Yeni Rotamız: Mutlu Çocuklar Çalıştayı" başladı

Nevşehir'de İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Eğitimde Yeni Rotamız: Mutlu Çocuklar Çalıştayı" düzenlendi.

Nevşehir'de İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Eğitimde Yeni Rotamız: Mutlu Çocuklar Çalıştayı" düzenlendi.

Ahiler Kalkınma Ajansı Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, eğitime yatırımı geleceğe yatırım olarak değerlendirdiklerini, bu alandaki çalışmalara öncelik verdiklerini belirtti.

Becel, çalıştaya katılanlara başarı diledi.

Oturumlar halinde süren etkinlikte öğretmen, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri görüş alışverişinde bulundu.

Program sonunda ortaya çıkarılacak raporun kitap haline getirilerek il genelinde eğitim kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

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Ahiler Kalkınma Ajansı, milli eğitim bakanlığı, Nevşehir, Becel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de, 'Eğitimde Yeni Rotamız: Mutlu Çocuklar Çalıştayı' başladı - Son Dakika


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