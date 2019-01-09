Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Eğitime Bir Gün Ara

Nevşehir'de Eğitime Bir Gün Ara

26 dakika önce

Nevşehir'de, merkeze bağlı belde ve köy okullarında eğitim ve öğretime, il genelinde ise taşımalı eğitime kar nedeniyle bir gün ara verildi.

Nevşehir'de Eğitime Bir Gün Ara, System.String[]
Nevşehir'de, merkeze bağlı belde ve köy okullarında eğitim ve öğretime, il genelinde ise taşımalı eğitime kar nedeniyle bir gün ara verildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, dün etkili olan yoğun kar yağışının ardından yaşanan buzlanma nedeniyle kent merkezine bağlı belde ve köylerdeki okullar ile il genelindeki taşımalı eğitim yapılan okullar 10 Ocak Perşembe günü bir gün süreyle tatil edildi.


Hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağının belirtildiği açıklamada, "Kar yağışının ortaya çıkardığı olumsuzlar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle il merkezine bağlı belde ve köy okulları ile taşımalı eğitim yapılan okullar 10 Ocak 2019 tarihinde bir gün süreyle tatil edilmiştir. Kendi imkanları ve toplu taşıma araçları ile belde ve köyden ilçeler ve kent merkezindeki okullara giden öğrenciler de idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, tüm engelli ve hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacaktır." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:22 Kaynak: AA

Kar, Nevşehir, Güncel
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