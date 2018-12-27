Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Eğitime Kar Engeli

Nevşehir'de Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Nevşehir'de kar yağışının ardından etkili olan buzlanma nedeniyle il genelinde bazı ilçelerde okulların bugün için tatil edildiği bildirildi.

Nevşehir'de Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Nevşehir'de kar yağışının ardından etkili olan buzlanma nedeniyle il genelinde bazı ilçelerde okulların bugün için tatil edildiği bildirildi.


Valilikten yapılan açıklamada, buzlanmanın olumsuzluğa sebebiyet vermemesi için bazı ilçe merkezleri ile belde ve köylerde eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.


Açıklamada, "Yollarda görülen aşırı buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için il merkezine bağlı belde ve köylerde taşımalı eğitime, Hacıbektaş ve Kozaklı ilçeleri genelinde, Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir ve Ürgüp ilçelerinde ise sadece bağlı belde ve köy okullarındaki eğitim ve öğretim ile taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:29 Kaynak: AA

Nevşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kilis'te Bin 300 Kişilik 6 Ay Süreli Geçici İş İlanına 6 Bin 300 Kişi Başvurunca Sonuçlar Kurayla Belirlendi Bakan Varank, "Tarihi An" Notuyla Paylaştı, 1 Tonluk Bomba Ses Hızını Aştı

Cani Koca, Eşini Çocuklarının Gözü Önünde Bıçaklayarak Öldürdü Siirt Üniversitesi Rektörü, Makam Aracının Saatte 232 Kilometre Hıza Ulaşabilmesini İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 11:08:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Eğitime Kar Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]