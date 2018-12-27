Nevşehir'de Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Nevşehir'de kar yağışının ardından etkili olan buzlanma nedeniyle il genelinde bazı ilçelerde okulların bugün için tatil edildiği bildirildi.
Nevşehir
'de kar yağışının ardından etkili olan buzlanma nedeniyle il genelinde bazı ilçelerde okulların bugün için tatil edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, buzlanmanın olumsuzluğa sebebiyet vermemesi için bazı ilçe merkezleri ile belde ve köylerde eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, "Yollarda görülen aşırı buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için il merkezine bağlı belde ve köylerde taşımalı eğitime, Hacıbektaş
ve Kozaklı
ilçeleri genelinde, Acıgöl
, Avanos
, Derinkuyu
, Gülşehir
ve Ürgüp
ilçelerinde ise sadece bağlı belde ve köy okullarındaki eğitim ve öğretim ile taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir." denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:29 Kaynak: AA
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