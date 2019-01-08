Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Eğitime Kar Engeli

Nevşehir'de Eğitime Kar Engeli

38 dakika önce

Nevşehir'de Acıgöl ilçesi ile merkeze bağlı belde ve köy okulları ve il genelindeki taşımalı eğitim yapılan okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Nevşehir'de Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Nevşehir'de Acıgöl ilçesi ile merkeze bağlı belde ve köy okulları ve il genelindeki taşımalı eğitim yapılan okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezine bağlı belde ve köylerdeki okullar ile il genelindeki taşımalı eğitim yapılan okullar öğleden sonra tatil edildi.

Açıklamada, "Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Nevşehir merkeze bağlı köy okullarındaki eğitim ve öğretim ile taşımalı eğitime 8 Ocak 2019 tarihinde geçerli olmak üzere bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kendi imkanlarıyla ve toplu taşıma ile il merkezine ilçe, kasabalar ve köylerimizden gelen öğrencilerimiz de idari izinli sayılacaktır." denildi.

Acıgöl ilçesinde de kaymakamlık kararıyla, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime öğleden sonra ara verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:33 Kaynak: AA

Sabah, Acıgöl, Kar, Nevşehir, Güncel
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