Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Eğitime Kar Engeli

Nevşehir'de Eğitime Kar Engeli

16 dakika önce

Nevşehir merkez ve ilçelerinde, kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Nevşehir'de Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Nevşehir merkez ve ilçelerinde, kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde sabah saatlerinde itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde getirdiği diğer olumsuz hava şartları nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu.

Hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtilen açıklama, "Trafiğe çıkacak vatandaşlarımızın kış şartlarının gerektirdiği tedbirleri almaları büyük önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:34 Kaynak: AA

Sabah, Nevşehir, Güncel
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