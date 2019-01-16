Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Eğitime Kar Engeli

Nevşehir'de Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Nevşehir merkez ve ilçelerinde, dün geceden beri etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Nevşehir'de Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Nevşehir merkez ve ilçelerinde, dün geceden beri etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle 17 Ocak Perşembe günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:01 Kaynak: AA

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