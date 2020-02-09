Nevşehir'de eğitime kar engeli - Son Dakika
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Nevşehir'de eğitime kar engeli

6 saat önce

Nevşehir'de etkisini sürdüren kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Nevşehir'de eğitime kar engeli, System.String[]

Nevşehir'de etkisini sürdüren kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, 10 Şubat Pazartesi günü oluşacak kuvvetli buzlanma, don olayı ve yoğun sisin ulaşımı olumsuz etkileyeceği değerlendirildiğinden, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, özel eğitim kurslarının, yarın tatil edilmesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden hamile, engelli ve kronik ağır hastalığı olanların da bir gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 09:08 Kaynak: AA
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