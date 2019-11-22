Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de eğitimli köpeklerden "Öğretmenler Günü" gösterisi
Son Dakika Güncel Nevşehir'de eğitimli köpeklerden 'Öğretmenler Günü' gösterisi - Son Dakika

Nevşehir'de eğitimli köpeklerden "Öğretmenler Günü" gösterisi

6 saat önce

Nevşehir'de, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı (JAKEM), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Nevşehir'de eğitimli köpeklerden

Nevşehir'de, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı (JAKEM), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.


JAKEM yerleşkesindeki etkinliğe katılan öğretmenler ve çocuklar, burada JAKEM Komutanı Albay Ercan Altın tarafından karşılandı. Konuklarına çiçek takdim eden Altın, gelecek nesillerin yetişmesi için gayret gösteren bütün öğretmenlerin gününü kutladığını belirterek JAKEM'in faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

JAKEM Müzesi'ni gezen heyet daha sonra gösteri alanında eğitimli köpeklerin gösterisini izledi.


Arama-kurtarma, itaat ve narkotik köpekleri, bakıcıları uzman jandarma personeliyle görevlerine yönelik çeşitli gösteriler düzenlerken, rehine kurtarma operasyonu eğitimi ilgiyle izlendi.


Gösterinin ardından öğretmenler ve çocuklar, köpeklerle hatıra fotoğrafı çektirdi.


Etkinliğe katılan öğretmenlerden Hüsne Doğan Büyükbakkal, AA muhabirine, programın kendilerini özel hissetmelerini sağladığını belirterek JAKEM yetkililerine teşekkür etti. Büyükbakkal, "Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen bu etkinliğe katılmaktan dolayı mutluyum. JAKEM personelinin bizimle çok ilgilenmesi kendimize değer verildiğini görmemizi sağladı. Eğitimli köpeklerin gösterisinden de çok etkilendim." dedi.

Serpil Gündüz ise ilk kez böyle bir etkinliğe katıldığını, öğretmenlere özel bir program düzenlenmesinden memnun kaldığını ifade etti.

Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Uzay Ajansı'nın görev ve yetkileri Resmi Gazete'de: 123 personel görev yapacak
Şehit öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz, Galatasaray maçında anıldı Ali Türkşen, kurucusu olduğu İYİ Parti'yi yerden yere vurdu: Seçim olsa oy vermem ABD'den, YPG/PKK'nın Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını kontrol etmesine destek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 23:04:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de eğitimli köpeklerden "Öğretmenler Günü" gösterisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]