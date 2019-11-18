Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Ekim ayında 343 konut satıldı
Son Dakika Güncel Nevşehir'de Ekim ayında 343 konut satıldı - Son Dakika

Nevşehir'de Ekim ayında 343 konut satıldı

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Ekim ayı konut satış rakamları açıklandı.

Nevşehir'de Ekim ayında 343 konut satıldı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Ekim ayı konut satış rakamları açıklandı.


TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Ekim ayı konut satış rakamı açıklanırken Nevşehir'de Ekim ayında 343 konut satıldığı açıklandı. TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ekim ayı içerisinde Kırıkkale'de 666, Aksaray'da 652, Niğde'de 737, Nevşehir'de 343 ve Kırşehir'de 446 konut satışı yapıldı" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:31 Kaynak: İHA
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