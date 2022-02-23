Nevşehir'de ekmeğe 50 kuruş zam yapıldı - Son Dakika

Nevşehir'de 200 gram ekmeğin 2 lira 50 kuruştan satılacağı bildirildi.

Nevşehir Fırıncılar Odası Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı (NEVESOB) tarafından kentteki ekmek satış noktalarına yeni fiyat tarifesi gönderildi.

Yeni tarifeye göre 200 gram ekmek ve ramazan pidesi 50 kuruş artışla 2 lira 50 kuruştan, 80 gram simit 3 liradan tüketiciye sunulacak.

Kentteki halk ekmek büfelerinde ise ekmeğin 1 lira 70 kuruştan satışına devam edilecek.

Yeni fiyat tarifesi bugünden itibaren uygulanacak.