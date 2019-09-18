Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı
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Nevşehir'de elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı

5 dakika önce

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı.

Nevşehir'de elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı, System.String[]

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Sanayi mevkisindeki evlerinin önünde oynayan 9 yaşındaki Ali Al Muhammed, gördüğü sokak köpeğinden korkarak yakındaki bir evin duvarına çıktı. Burada elektrik hattına temas eden Muhammed, akıma kapıldı.

Bir vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


İlk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve gün içinde hastaneden taburcu edileceği öğrenildi.

Cumhuriyet Mahallesi, Nevşehir, Ürgüp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:34 Kaynak: AA
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