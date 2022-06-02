Emeklinin dolandırılmasını polis önledi - Son Dakika
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Emeklinin dolandırılmasını polis önledi

02.06.2022 19:13

Nevşehir'de 70 yaşındaki emeklinin 20 bin avroyu dolandırıcının hesabına yatırmasına engel olan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Nevşehir'de 70 yaşındaki emeklinin 20 bin avroyu dolandırıcının hesabına yatırmasına engel olan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Gülşehir ilçesinde yaşayan emekli H.G'yi telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan kişi, yaşlı adama kimlik bilgilerinin ve banka hesaplarının ele geçirildiğini söyledi.

Şüphelinin bankaya yönlendirdiği H.G, kendisine verilen hesap numarasına 20 bin avro yatırmak istediği sırada, çevrede bulunan polis ekiplerince engellendi.

H.G. gazetecilere, telefonla arayan kişilerin kendilerini başsavcı ve emniyet amiri olarak tanıttıklarını belirtti.

Şüphelinin telefonla konuşurken de kendisine "abi" diye hitap etmesini istediğini dile getiren H.G, banka önünde bekleyen polisler sayesinde dolandırılmaktan kurtulduğunu söyledi.

Polis, telefon dolandırıcısının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Emeklinin dolandırılmasını polis önledi
Emeklinin dolandırılmasını polis önledi
Emeklinin dolandırılmasını polis önledi
Emeklinin dolandırılmasını polis önledi
Emeklinin dolandırılmasını polis önledi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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