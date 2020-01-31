Nevşehir'de engelli ve hamile kamu görevlilerine idari izin - Son Dakika

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Nevşehir'de engelli ve hamile kamu görevlilerine idari izin
6 saat önce
Nevşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlilerine idari izin verildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:18 Kaynak: AA
Nevşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlilerine idari izin verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının etkisini gösterdiği anımsatıldı.
Açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personel, 31 Ocak 2020 tarihinde idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.
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