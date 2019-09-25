Nevşehir'de eş zamanlı radar hız denetimi uygulandı
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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde eş zamanlı radarla hız kontrol uygulaması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:18 Kaynak: İHA
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde eş zamanlı radarla hız kontrol uygulaması yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan il genelinde eş zamanlı radar uygulamasında kusurlu oldukları tespit edilen 33 araç sürücüsüne olmak üzere 69 araca cezai işlem uygulandığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
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