Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de eş zamanlı radar hız denetimi uygulandı
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Nevşehir'de eş zamanlı radar hız denetimi uygulandı

1 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde eş zamanlı radarla hız kontrol uygulaması yapıldı.

Nevşehir'de eş zamanlı radar hız denetimi uygulandı, System.String[]

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde eş zamanlı radarla hız kontrol uygulaması yapıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan il genelinde eş zamanlı radar uygulamasında kusurlu oldukları tespit edilen 33 araç sürücüsüne olmak üzere 69 araca cezai işlem uygulandığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Trafik Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:18 Kaynak: İHA
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