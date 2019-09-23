Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
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Nevşehir'de eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

48 dakika önce

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi, defnedildi.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi, defnedildi.

Şahinler köyünde eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen 45 yaşındaki Yeter Baysal'ın cenazesi, Şahinler camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, çiftin çocukları, yakınları ve köy halkı katıldı.

Dün, Yeter Baysal ile eşi Necmettin Baysal (52) evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışmış, kavgaya dönüşen olayda kocası tarafından bıçaklanan üç çocuk annesi Yeter Baysal hayatını kaybetmişti. Evdeki bir odaya kendini kilitleyen Necmettin Baysal, jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

Nevşehir'de eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Gülşehir, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:14 Kaynak: AA
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