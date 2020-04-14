Nevşehir'de eşini bıçakla yaralayan koca tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de eşini bıçakla yaralamasının ardından kaçan şahıs, yakalanarak tutuklandı.



Edinilen bilgilere göre, 350 Evler Mahallesinde ikametten uzaklaştırma tedbiri bulunan 29 yaşındaki Ü.E., eşi ile çıkan tartışma sonrasında eşini önce dövdü ardından sırtından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin polis ekiplerine bildirmesi sonrasında olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi geldi. Eşini bıçaklayarak olay yerinden kaçan koca, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR