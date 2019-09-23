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Nevşehir'de eşini öldürülen koca tutuklandı

39 dakika önce

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren Necmettin Baysal tutuklandı.

Nevşehir'de eşini öldürülen koca tutuklandı, System.String[]

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren Necmettin Baysal tutuklandı.


Şahinler köyündeki evlerinede tartıştığı eşi Yeter Baysal'ı (45) bıçaklayarak öldüren Necmettin Baysal, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.


Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.


Yeter Baysal ile eşi Necmettin Baysal (52) dün evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışmış, kavgaya dönüşen olayda kocası tarafından bıçaklanan üç çocuk annesi kadın hayatını kaybetmişti. Evdeki bir odaya kendini kilitleyen Necmettin Baysal, jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

Bu arada, Yeter Baysal'ın cenazesi, bugün öğle vakti Şahinler köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Gülşehir, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:20 Kaynak: AA
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