Nevşehir'de eski komiser yardımcısına FETÖ gözaltısı - Son Dakika
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Nevşehir'de eski komiser yardımcısına FETÖ gözaltısı

7 saat önce

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında eski komiser yardımcısı gözaltına alındı.

Nevşehir'de eski komiser yardımcısına FETÖ gözaltısı, System.String[]

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında eski komiser yardımcısı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında komiser yardımcılığına geçiş sınavında evrakta sahtecilik yaptığı iddiasıyla eski komiser yardımcısı B.Ş. hakkında soruşturma açıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Erzurum'a gönderileceği öğrenildi.

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:54 Kaynak: AA
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