A.A, olay yerine gelen sağlık ekiplerince tedavisi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi 'ne götürüldü.

Nevşehir 'de ev ve iş yerinde çıkan iki yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA

Nevşehir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nevşehir'de ev ve iş yerinde yangın - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.