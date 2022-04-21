Nevşehir'de evlerden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Nevşehir'de evlerden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

21.04.2022 13:40
Nevşehir'de evlerden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Nevşehir'de evden hırsızlık yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Nevşehir'de evden hırsızlık yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Avanos ilçesine bağlı Mahmat Köyü'nde bir evde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda M.U.U., Y.D. ve G.K.'nın olaya karıştığını tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 3 kişi kıskıvrak yakaladı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.U.U. ve G.K. tutuklanırken, Y.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de evlerden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
Nevşehir'de evlerden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

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Nevşehir, Jandarma, Mahmat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de evlerden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de evlerden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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