Nevşehir'de fahiş fiyat artışına geçit verilmeyecek - Son Dakika
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Nevşehir'de fahiş fiyat artışına geçit verilmeyecek

6 saat önce

Nevşehir'de korona virüsü bahane ederek ürünlerinde fahiş fiyat artışlarına giden işletmelere yönelik zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştıracak.

Nevşehir'de fahiş fiyat artışına geçit verilmeyecek, System.String[]

Nevşehir'de korona virüsü bahane ederek ürünlerinde fahiş fiyat artışlarına giden işletmelere yönelik zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştıracak.


Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, korona virüsünü bahane ederek başta kolonya ve dezenfektan olmak üzere ürünlerinde fahiş fiyat belirleyen işletmelere karşı her türlü tedbiri aldıklarını ve bu konuda zabıta ekiplerinin denetimlerini sıklaştırdıklarını söyledi. Arı, "Bu hassas süreçte fırsatçılara asla fırsat vermeyeceğiz. İlimizde dezenfektan malzemeleri olmak üzere temel ihtiyaç maddeleri ile ilgili fahiş fiyat uygulaması ve stoklama yapmak isteyenlere karşı zabıta ekiplerimiz düzenli denetlemeler yapmaktadır. Vatandaşlarımız bu konuyla ilgili her türlü şikayetlerini belediyemizin 153 çağrı merkezine ve Nevşehir Belediyesinin 0537 850 50 50 whatsapp ihbar hattına yapabilirler." diye konuştu. - NEVŞEHİR

Rasim Arı, Nevşehir, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:16 Kaynak: İHA
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