Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu
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Nevşehir'de feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

30 dakika önce

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde bugün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.

Nevşehir'de feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu, System.String[]
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde bugün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Nevşehir'de bugün tırın minibüse çarpması sonrasında 7 kişi hayatını kaybederken 8 kişi ise yaralandı. Meydana gelen trafik kazasında Nazlı Parmak, Yavuz Parmak, Musa Altınok, Emmeni Hamid, Fatma Cuma, Visal Süleyman, Dede Çaldırt hayatlarını kaybederken kazada yaralanan Arif Arısüt, Melek Süleyman, Nasır İlyasi, Abdulkerim Cuma, Fatma Ala Abdullah, Emre Deliktaş, Mehmet Karataş, Mustafa Kızılırmak, Meryel El Huzeym, Emel El Huzeym ve Nuh El Mehsimi'nin tedavileri ise Nevşehir Devlet Hastanesi ve çeşitli özel hastanelerde devam ettiği öğrenildi. Tır şoförü Ferhat Karaman'ın gözaltına alındığı belirtildi.
(İHA)
Nevşehir, Acıgöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:35 Kaynak: İHA
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