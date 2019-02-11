Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Fetö'dan 1 Kişi Tutuklandı

Nevşehir'de Fetö'dan 1 Kişi Tutuklandı

2 gün önce

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamın 5 kişiye yasal işlem yapılırken 1 kişi ise tutuklandı.

Nevşehir'de Fetö'dan 1 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamın 5 kişiye yasal işlem yapılırken 1 kişi ise tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde 5 kişiye yasal işlem yapılırken 1 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:49 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşehir, 3. Sayfa
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