Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de FETÖ'dan 1 kişiye adli işlem yapıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Nevşehir'de FETÖ'dan 1 kişiye adli işlem yapıldı

1 saat önce

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir'de FETÖ'dan 1 kişiye adli işlem yapıldı, System.String[]
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliye adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:59 Kaynak: İHA
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