Nevşehir'de FETÖ'dan 1 kişiye adli işlem yapıldı
1 saat önce
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:59 Kaynak: İHA
tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliye adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
FETÖ'den gözaltına alınan havacı askerlerden 8'i itirafçı oldu FETÖ ile korkutulan yaşlı kadın 5 milyon liralık villasını sattı 400 bin TL değerindeki hayvanlarını TIR şoförüne kaptıran besici: Bulamazsak on yılım heba olur Sultangazi'de erkek çocuklarını taciz eden sapık yakalandı