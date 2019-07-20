Nevşehir'de FETÖ'dan 1 kişiye adli işlem yapıldı

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FETÖ'den gözaltına alınan havacı askerlerden 8'i itirafçı oldu

FETÖ ile korkutulan yaşlı kadın 5 milyon liralık villasını sattı

400 bin TL değerindeki hayvanlarını TIR şoförüne kaptıran besici: Bulamazsak on yılım heba olur