Nevşehir'de FETÖ'dan 1 şüpheliye işlem yapıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de FETÖ'dan 1 şüpheliye işlem yapıldı - Son Dakika

Nevşehir'de FETÖ'dan 1 şüpheliye işlem yapıldı

6 saat önce

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Nevşehir'de 1 şüpheliye işlem yapıldı.

Nevşehir'de FETÖ'dan 1 şüpheliye işlem yapıldı, System.String[]

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Nevşehir'de 1 şüpheliye işlem yapıldı.


Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahsa adli işlem yapıldı. - NEVŞEHİR

Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:46 Kaynak: İHA
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