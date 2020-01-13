Nevşehir'de FETÖ'dan 1 şüpheliye işlem yapıldı - Son Dakika

Nevşehir'de FETÖ'dan 1 şüpheliye işlem yapıldı
6 saat önce
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Nevşehir'de 1 şüpheliye işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:46 Kaynak: İHA
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Nevşehir'de 1 şüpheliye işlem yapıldı.
Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahsa adli işlem yapıldı. - NEVŞEHİR
Son Dakika Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok Mardin'de tutuklanan rahip, teröristleri manastırda saklamış Sapanca gölünde "hayalet ağ" katliamı! Çok sayıda ördek ve balık telef oldu Yüzüne demir saplanan Emre, yoğun bakımdan çıktı