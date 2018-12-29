Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Fetö'dan 10 Şahsa İşlem Yapıldı

Nevşehir'de Fetö'dan 10 Şahsa İşlem Yapıldı

20 dakika önce

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında bir hafta içerisinde 10 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

Nevşehir'de Fetö'dan 10 Şahsa İşlem Yapıldı, System.String[]
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında bir hafta içerisinde 10 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapıldı. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:52 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşehir, 3. Sayfa
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