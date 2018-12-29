Nevşehir'de Fetö'dan 10 Şahsa İşlem Yapıldı
20 dakika önce
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında bir hafta içerisinde 10 şüpheliye yasal işlem yapıldı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında bir hafta içerisinde 10 şüpheliye yasal işlem yapıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapıldı. - NEVŞEHİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:52 Kaynak: İHA
Karadeniz'de PKK'ya Geçit Yok! Yayla Evleri Didik Didik Arandı
ÖSO, Münbiç Cephe Hattına Yeni Askeri Birlikler Gönderdi
Milli Savunma Bakanlığından Münbiç İçin Kritik Açıklama: Faaliyetlere Devam Edilecek
Cep Telefonundaki Fotoğraf YPG'li Teröristi Ele Verdi