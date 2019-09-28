Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de FETÖ'dan 10 şüpheliye işlem yapıldı
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Nevşehir'de FETÖ'dan 10 şüpheliye işlem yapıldı

57 dakika önce

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir'de FETÖ'dan 10 şüpheliye işlem yapıldı, System.String[]

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.


Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilere emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:50 Kaynak: İHA
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