Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de FETÖ'dan 11 şüpheliye işlem yapıldı
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de FETÖ'dan 11 şüpheliye işlem yapıldı

Nevşehir'de FETÖ'dan 11 şüpheliye işlem yapıldı

7 saat önce

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir'de FETÖ'dan 11 şüpheliye işlem yapıldı, System.String[]

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma suçundan 11 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Avcılar'da işadamına lüks aracında silahlı saldırı
Yok böyle vicdansızlık! Konya'da 3 kardeş sokağa terk edildi Üniversiteliye tacizden aranan sanık, 12 gün sonra durakta yakalandı Polis memurunu araç kaportasında metrelerce sürükleyen sürücü tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 21:31:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de FETÖ'dan 11 şüpheliye işlem yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]