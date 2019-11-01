Nevşehir'de FETÖ'dan 11 şüpheliye işlem yapıldı
7 saat önce
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:07 Kaynak: İHA
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma suçundan 11 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
Avcılar'da işadamına lüks aracında silahlı saldırı Yok böyle vicdansızlık! Konya'da 3 kardeş sokağa terk edildi Üniversiteliye tacizden aranan sanık, 12 gün sonra durakta yakalandı Polis memurunu araç kaportasında metrelerce sürükleyen sürücü tutuklandı