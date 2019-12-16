Nevşehir'de FETÖ'dan 12 şahsa adli işlem yapıldı - Son Dakika

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 12 kişi gözaltına alındı.



Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilere silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma propagandasını yapmak suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR