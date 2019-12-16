Nevşehir'de FETÖ'dan 12 şahsa adli işlem yapıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de FETÖ'dan 12 şahsa adli işlem yapıldı - Son Dakika

Nevşehir'de FETÖ'dan 12 şahsa adli işlem yapıldı

6 saat önce

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 12 kişi gözaltına alındı.

Nevşehir'de FETÖ'dan 12 şahsa adli işlem yapıldı, System.String[]

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 12 kişi gözaltına alındı.


Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilere silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma propagandasını yapmak suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:29 Kaynak: İHA
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